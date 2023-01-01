Разное счастье нам выпадает. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь – это игра. С кем-то она играет в карты, с некоторыми – в кости, а с юной Александрой, незаконнорожденной дочерью Императора, она решила сыграть в шахматы. По-крупному. Многочисленные кланы жаждут видеть на престоле пешку. Совет Хранителей – королеву. Как юной принцессе отличить искренно�сть от фальши, а любовь от политической игры? Как не сгореть в огне рыжей осени из детства и стоит ли далеко убегать ото льда, вдруг вспыхнувшего синим пламенем? Фигуры на поле расставлены. Принцессе определена роль пешки. Так ли это? Ну что, в бой?



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