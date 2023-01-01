Размышления о Боге. Владимир Мороз
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Размышления о Боге. Владимир Мороз

Размышления о Боге. Владимир Мороз (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Религия и духовная литература186 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Со здоровым цинизмом и при помощи естественных наук автор рассуждает о канонах христианской религии, приводя свои размышления и доводы, которые не всегда совпадают с официальной политикой Церкви. Примеры из жизни заставляют задуматься. Книга адресована широкому кругу читателей.

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