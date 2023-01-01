Размороженный. Книга 5. EndGame. Антон Текшин (книга, 2020) слушать онлайн

«EndGame» – фантастический роман Антона Текшина, пятая книга цикла «Размороженный», жанр LitRPG, космическая фантастика. Ставки сделаны, ставок больше нет! Остался последний рывок, чтобы раз и навсегда покончить с преступной организацией, прозванной в народе «Призраками». Они давно уже привыкли решать проблемы самым радикальным способом, не жалея ни своих, ни чужих. Всe ради одной заветной цели – до отказа набить банковские счета и остаться безнаказанными. Ведь электронные деньги, как известно, не пачкаются от пролитой крови… И только с одной, казалось бы, мелочью им никак не удаeтся справиться. Последний из подопытной партии размороженных никак не хочет умирать. Мало того, этот выходец из прошлой эпохи подобрался к ним так близко, как не удавалось ещe никому. Что он себе позволяет?! Всe просто – Клим Денисов не умеет отступать. Его не смогла остановить даже собственная смерть, и лучшие наeмные убийцы расписались в собственном бессилии. Но он один, а противников – целый легион. Игры в кошки-мышки кончились, грядeт настоящая война…



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