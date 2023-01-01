Размороженный. Книга 3. GoodGame. Антон Текшин (книга, 2020) слушать онлайн

«GoodGame» – фантастический роман Антона Текшина, третья книга цикла «Размороженный», жанр LitRPG, космическая фантастика. Их с самого начала не принимали всерьeз. Размороженные должны были стать расходным материалом, но по дикой прихоти судьбы смогли пережить собственных хозяев. Одни принялись покорять неприветливый мир будущего, исчезая один за другим. Другие решили затаиться, не подозревая, что этим лишь отсрочивают неизбежный конец. Само существование поддельных личностей несeт угрозу всей Системе. И лишь один из всей группы продолжил начатое дело, наплевав на собственную безопасность и здравый смысл. Клим Денисов привык идти до самого конца, пусть даже он окажется его собственным. Теперь он не одинок. Новые союзники тоже хотят докопаться до истины и прекратить загадочные смерти игроков, чего бы это ни стоило. Но не окажется ли цена слишком большой? Ведь таинственный охотник ещe не готов считать себя дичью… Это будет хорошая охота!



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