WinkАудиокнигиРазмножение в неволе. Как примирить эротику и быт. Эстер Перель. Ключевые идеи книги
Размножение в неволе. Как примирить эротику и быт. Эстер Перель. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн21 мин16+
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Сюжет
Все знают, что сохранить счастливые отношения на долгие годы сложно. Почему у некоторых пар это получается?
Как сочетать постоянные отношения и потребность в новизне? Как сохранить привлекательность для партнера в долгосрочной перспективе? Что такое эмоциональная близость и как построить в семье здоровые границы? Как повысить свой эротический интеллект?
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