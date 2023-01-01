Размножение в неволе. Как примирить эротику и быт. Эстер Перель. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Все знают, что сохранить счастливые отношения на долгие годы сложно. Почему у некоторых пар это получается?

Как сочетать постоянные отношения и потребность в новизне? Как сохранить привлекательность для партнера в долгосрочной перспективе? Что такое эмоциональная близость и как построить в семье здоровые границы? Как повысить свой эротический интеллект?



Размножение в неволе слушать на видеосервисе Wink.