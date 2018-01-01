Разин Степан. Алексей Чапыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет культовую эпическую аудиокнигу знаменитого российского писателя, одного из самых значимых деятелей русской литературы, мастера исторического романа Алексея Чапыгина – «Разин Степан». "Изумительное проникновение в дух и плоть эпохи" – так писал М. Горький о «Разине Степане», признанном памятником мировой литературы. «Мне так хочется сказать, что очень люблю и высоко ценю Вас, мастера литературы, для которого искусство всегда было выше всяких выгод и удобств, люблю за Вашу любовь к литературе, за северное сияние Вашего таланта.» Из письма Максима Горького Алексею Чапыгину Высокую оценку творчества Чапыгина давали и другие современники писателя, в том числе Сергей Есенин, Николай Тихонов: «Из глухих, темных северных лесов пришел крестьянин Алексей Чапыгин и принес с собой правду о русском народе и веру в него.» «И сродник наш, Чапыгин, Певуч, как снег и дол» Сергей Есенин в стихотворении «О Русь, взмахни крылами…» В честь писателя названы улицы в городах России. ©



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