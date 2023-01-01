WinkАудиокнигиРазговоры за чайным столом. Джером Джером
Разговоры за чайным столом. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор314 мин12+
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Сюжет
‘Разговоры за чайным столом’ – одна из самых значимых работ знаменитого английского писателя-юмориста Джерома К. Джерома. Англичане не представляют себе жизни без чая. Чай для англичанина – нечто большее, чем просто напиток или даже церемония. Чаепитие – это часть английской культуры. ‘Бе�днейший крестьянин прерывается на чай дважды в день, также как и богач. Его употребляют все классы. Если выйти на улицу рано утром, то можно увидеть расставленные прямо под открытым небом столики, за которым опустошают свои чашки с чаем возчики угля и рабочие’. Неудивительно, что ‘Разговоры…’ стали одной из ярчайших юмористических работ Джерома.
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