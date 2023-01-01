Разговоры с таксистами о жизни и устройстве Вселенной. Чарльз Кокелл (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Увлекательная дискуссия академика и таксистов из разных стран мира о жизни на земле и в космосе. Все мы знаем: многие таксисты очень любят поговорить. Спорт, политика, общество, пробки – они могут поддержать беседу практически на любую тему. А когда на пассажирском сиденье оказывается астробиолог Чарльз Кокелл, то разговор непременно зайдет о космосе. Вдохновленный разговорами с водителями такси со всего мира, Кокелл отвечает на самые интригующие вопросы: Поймем ли мы пришельцев? А что, если во Вселенной нет жизни? Является ли Марс нашим планом Б? Эта книга состоит из череды добродушных бесед на пассажирском сиденье такси с самыми разнообразными водителями, которым за короткую поездку предстоит погрузиться в самые глубокие тайны космоса.



Разговоры с таксистами о жизни и устройстве Вселенной слушать на видеосервисе Wink.