Разговор на большой дороге. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

По своей общественно-политической направленности (тема вырождения правящего класса) «Разговор на большой дороге» особенно близок, с одной стороны, «Запискам охотника», с другой – «Нахлебнику» и «Завтраку у предводителя». Поэтому, несмотря на нападки, которым подвергся «Разговор» в печати, Т�ургенев включал эту сатирическую сцену во все издания своих сочинений, куда долго не вводились им другие его пьесы.



Разговор на большой дороге слушать на видеосервисе Wink.