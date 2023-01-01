WinkАудиокнигиРазговор на большой дороге. Иван Тургенев
Разговор на большой дороге. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика, Драматургия40 мин12+
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Сюжет
По своей общественно-политической направленности (тема вырождения правящего класса) «Разговор на большой дороге» особенно близок, с одной стороны, «Запискам охотника», с другой – «Нахлебнику» и «Завтраку у предводителя». Поэтому, несмотря на нападки, которым подвергся «Разговор» в печати, Т�ургенев включал эту сатирическую сцену во все издания своих сочинений, куда долго не вводились им другие его пьесы.
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