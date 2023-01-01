Райкин, Ширвиндт, Задорнов и все-все-все в забавных историях. Александр Хорт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В жизни артистов эстрады: на сцене, за кулисами концертов, во время гастрольных поездок и даже в быту происходит масса курьeзов и забавных происшествий. Юмористы и сатирики, конферансье, чтецы, актeры сами любят рассказывать весeлые истории, устраивать импровизации и розыгрыши. Их остроумные высказывания растасканы на цитаты. Послушайте анекдоты, байки, смешные эпизоды из жизни популярных артистов, среди которых такие имена, как: Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий, Геннадий Хазанов, Михаил Задорнов, Роман Карцев, Илья Олейников и Юрий Стоянов, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт и Михаил Державин, Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Семен Альтов, Аркадий Арканов, Авдотья Никитична и Вероника Маврикиевна и многие-многие другие.



Райкин, Ширвиндт, Задорнов и все-все-все в забавных историях слушать на видеосервисе Wink.