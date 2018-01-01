Рассказы зарубежных писателей для детей. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Увлекательные и назидательные, познавательные и поучительные рассказы для детей лучших зарубежных писателей ждут вас в этом сборнике. Виктор Гюго «Гаврош» Жорж Санд «Великан Иеус» Марк Твен «О хорошем мальчике» Редьярд Киплинг «Рики-тики-тави» Ярослав Гашек «Хомяк» ©



Рассказы зарубежных писателей для детей слушать на видеосервисе Wink.