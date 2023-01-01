Рассказы южных морей. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС представляет авторский сборник произведений Джека Лондона «Рассказы южных морей». В 1907–1909 гг. Джек Лондон совершил путешествие по южной части Тихого океана на судне «Снарк», сооружeнном по собственным чертежам писателя. Посещение тропических островов, экзотическая природа, своеобразие быта и нравов туземных племeн и жизни белых переселенцев вдохновили Лондона на создание цикла из восьми рассказов, который получил название «Рассказы южных морей». Герои аудиокниги – воинственные аборигены и храбрые моряки, жестокие дикари и не менее жестокие колонизаторы, искатели сокровищ и приключений, флибустьеры и авантюристы.



Рассказы южных морей слушать на видеосервисе Wink.