Рассказы южных морей. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Визитная карточка» Джека Лондона – приключения отважных золотоискателей на Аляске однако, цикл его рассказов о Южных Морях – это не менее захватывающие истории о человеческом мужестве, стойкости и, конечно же, любви. Где еще узнаешь о чувствах любимой женщины, как не в чудовищном прибое Канака? А жестокость бездушной красавицы ярче всего проявится именно в море, под палубным тентом. И ни что иное как ночь на тропическом острове Гобото даст понять, имеешь ли ты право считаться настоящим мужчиной.



Рассказы южных морей слушать на видеосервисе Wink.