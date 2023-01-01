Рассказы, юморески 1885 – 1886 г.г. Том 13. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В тринадцатый том полного собрания сочинений великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) вошли рассказы и юморески, написанные в 1885-1886 гг. 1. Rara Avis 2. Tccc 3. Агафья 4. Аптекарша 5. Ах, зубы! 6. Беда 7. Беспокойный гость 8. В пансионе 9. В париж 10. В потемках 11. В суде 12. Ванька 13. Весной 14. Грач 15. Гриша 16. Дамы 17. День за городом 18. Длинный язык. 19. Драма 20. Драматург 21. Жилец 22. Житейская мелочь 23. Заказ 24. Знакомый мужчина 25. Калхас 26. Кошмар 27. Кто виноват 28. Литературная табель о рангах 29. Лишние люди 30. Любовь 31. Месть 32. Мечты 33. Много бумаги 34. Мой домострой 35. Мой разговор с почтмейстером 36. Муж 37. На даче 38. На пути 39. На реке 40. Нахлебники 41. Недобрая ночь 42. Необыкновенный 43. Несчастье 44. Нытье 45. О женщинах 46. Оратор 47. От нечего делать 48. Отрава 49. Пассажир 1-го класса 50. Первый любовник



Рассказы, юморески 1885 – 1886 г слушать на видеосервисе Wink.