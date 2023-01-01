Рассказы, юморески 1884 – 1885 г.г. Том 11. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В одинадцатый том полного собрания сочинений великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) вошли рассказы и юморески, написанные в 1884-1885 гг. Содержание: 1. Жених и папенька 2. Женское счастье 3. Заблудшие 4. Записка 5. Зеркало 6. Иван Матвеич 7. Из воспоминаний идеалиста 8. Индейский петух 9. Интеллигентное бревно 10. К свадебному сезону 11. К сведению мужей 12. Конкурс 13. Контрабас и флейта 14. Конь и трепетная лань 15. Кухарка женится 16. Мертвое тело 17. Мнения по поводу шляпной катастрофы 18. Мои жены 19. Моя беседа с Эдисоном 20. Моя «Она» 21. Мыслитель 22. На чужбине 23. Надул 24. Налим 25. Не судьба



Рассказы, юморески 1884 – 1885 г слушать на видеосервисе Wink.