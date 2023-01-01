Рассказы, юморески 1883 – 1884 г.г. Том 4. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Четвертый том полного собрания сочинений великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) вошли его рассказы и юморески, написанные в 1883-1884 годах. Содержание: 1. 3000 иностранных слов, вошедших в употребление руского языка 2. 75000 3. Perpetuum mobile 4. Альбом 5. Баран и барышня 6. Бенефис соловья 7. Библиография 8. Благодарный 9. Братец 10. В гостиной 11. В Ландо 12. В море 13. В Москве на Трубной площади 14. В почтовом отделении 15. В Рождественскую ночь 16. В Цирульне 17. Ванька 18. Верба 19. Весь в дедушку 20. Вопросы и ответы 21. Вор 22. Герой 23. Говорить и молчать 24. Гордый человек 25. Два письма 26. Двадцать шесть 27. Двое в одном 28. Депутат 29. Добродетельный кабатчик 30. Дочь Альбиона 31. Дочь коммерции советника 32. Дура 33. Дурак 34. Единственное средство 35. Жалобная книга 36. Жених 37. Женщина без предрассудков 38. Жизнеописания достопримечательных современников 39. Завещание старого 40. Загадочная натура 41. Закуска 42. Злой мальчик 43. Знамение времени 44. Из дневника одной девицы



Рассказы, юморески 1883 – 1884 г слушать на видеосервисе Wink.