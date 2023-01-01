WinkАудиокнигиРассказы. Василий Ян
Рассказы. Василий Ян (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика260 мин12+
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Сюжет
Создавая свои произведения Ян, зачастую следовал убеждению, что героические личности «должны быть не такими, какими они были в действительности, а какими они должны быть, чтобы стать идеалом, должны возвышаться над остальными, показанными реалистично. Писателю удаeтся показать сложность человеческой судьбы и отсутствие деления на своих и чужих.
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