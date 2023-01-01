Рассказы с юмором. О. Генри, Марк Твен, Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот диск будет интересен и полезен тем, кто изучает английский язык и хочет укрепить свои знания или тем, кто хочет просто получить удовольствие, послушав или почитав тонкие, ироничные рассказы классиков английского и американского юмора в переводе или оригинале.



Рассказы с юмором слушать на видеосервисе Wink.