WinkАудиокнигиРассказы с юмором. О. Генри, Марк Твен, Джером Джером
Рассказы с юмором. О. Генри, Марк Твен, Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки224 мин12+
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Сюжет
Этот диск будет интересен и полезен тем, кто изучает английский язык и хочет укрепить свои знания или тем, кто хочет просто получить удовольствие, послушав или почитав тонкие, ироничные рассказы классиков английского и американского юмора в переводе или оригинале.
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