Рассказы про животных для детей. Борис Житков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Познавательные сказки от основоположника научно-популярного жанра в детской литературе Борис Степанович Житков – писатель, педагог, исследователь, мореплаватель, один из основателей отечественной научно-популярной литературы для детей. Борис Житков много путешествовал по рекам, по хо�лодным и тёплым морям. Впечатления от поездок легли в основу многих его рассказов. В нашу книгу вошли самые интересные из них. Произведения Б. Житкова входят в программу дошкольного и школьного чтения. Для дошкольного возраста. "



Рассказы про животных для детей слушать на видеосервисе Wink.