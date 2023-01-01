Рассказы про животных для детей. Борис Житков
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Рассказы про животных для детей. Борис Житков

Рассказы про животных для детей. Борис Житков (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература205 мин0+

Сюжет

"Познавательные сказки от основоположника научно-популярного жанра в детской литературе Борис Степанович Житков – писатель, педагог, исследователь, мореплаватель, один из основателей отечественной научно-популярной литературы для детей. Борис Житков много путешествовал по рекам, по холодным и тёплым морям. Впечатления от поездок легли в основу многих его рассказов. В нашу книгу вошли самые интересные из них. Произведения Б. Житкова входят в программу дошкольного и школьного чтения. Для дошкольного возраста. "

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