Рассказы о животных. Эрнест Сетон-Томпсон (книга, 2020) слушать онлайн

Эрнест Сетон-Томпсон – канадский писатель, художник-анималист, естествоиспытатель и общественный деятель британского происхождения. Один из основателей движения скаутов в США. Первое литературное произведение Сетон-Томпсона, «Жизнь лугового тетерева», было опубликовано в 1883 году. Известность в США и Канаде писателю принесли сборники «Дикие животные, как я их знаю», «Жизнь тех, на кого охотятся», а также 8-томный труд «Жизнь диких зверей». Иллюстрации к своим рассказам и повестям Эрнест весьма искусно рисовал сам – его рисунки отличаются точностью и выразительностью. В сборник вошли аудиоверсии рассказов: Королевская Аналостанка Лобо Снап. История бультерьера Мальчик и рысь История одного кролика



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