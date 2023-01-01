Рассказы о Великой Отечественной войне. Сергей Алексеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Петрович Алексеев – известный детский писатель, автор многочисленных произведений о русской истории, участник Великой Отечественной войны. В его рассказах – великие сражения и простые военные будни, знаменитые герои и рядовые защитники Отечества, фронтовики и работники тыла, взрослые и дети. Алексеев сумел найти удивительно верную интонацию, простым языком рассказать о реальных людях в реальной войне, показать их мужество и стойкость, веру в победу, боль о погибших друзьях, гордость за Родину. Это именно та литература, которая сможет заинтересовать и увлечь ребят, знающих о войне только понаслышке, пробудить интерес к теме Великой Отечественной, научить гордиться своими предками, воспитать патриотизм.



Рассказы о Великой Отечественной войне слушать на видеосервисе Wink.