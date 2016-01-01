Рассказы о святителе Луке (Войно-Ясенецком). Удивительная жизнь, ставшая житием. Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автобиография святителя Луки, впервые изданная у нас в стране в 1995 году, была озаглавлена издательством словами из его письма сыну: «Я полюбил страдание». Фраза эта сразу привлекает к себе внимание и приглашает к прочтению книги. Действительно, тотчас возникает желание узнать, что это за человек, который парадоксальным образом полюбил то, чего обычно мы не любим и стараемся избежать. Как можно полюбить страдание и за что? Разве такое возможно? И вот впервые знакомясь с автобиографией владыки, мы, ее читатели, начинали убеждаться, что эти слова передают самую суть его жизненного восхождения. Он полюбил страдание не само по себе, а как средство воспитания души. «Я полю бил страдание,– писал владыка,– так удивительно очищающее душу». Мы часто ропщем не то, что на выпадающие нам страдания,– да просто на любые, даже малейшие трудности жизни. Так пусть святитель нас научит любить и благословлять все, что ведет к преображению нашей души. Пусть он научит нас быть внимательными к своей внутренней жизни, быть самокритичными, готовыми на признание своих ошибок и грехов, готовыми к покаянию. Читает: Сергей Казаков Звукорежиссер: Сергей Евсеев © Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2016



Рассказы о святителе Луке (Войно-Ясенецком) слушать на видеосервисе Wink.