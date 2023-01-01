Рассказы о Шерлоке Холмсе. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Практически нет загадки, недоступной для проницательного ума частного сыщика Шерлока Холмса. Наблюдательность, глубина интеллекта, самоотверженность и храбрость – вот, что отличает знаменитого литературного героя, созданного писателем Артуром Конан Дойлем. Неподражаемый дуэт Шерлока Холмса и доктора Ватсона берется за расследование серии преступлений, виртуозно раскрывает запутанные дела и восстанавливает справедливость в Лондоне и за его пределами.



Рассказы о Шерлоке Холмсе слушать на видеосервисе Wink.