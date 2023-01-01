Рассказы о Шерлоке Холмсе. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В исполнении Бориса Плотникова, являющегося не только замечательным актeром, но и настоящим мастером художественного слова, «Рассказы о Шерлоке Холмсе» звучат необычайно таинственно и интригующе. «Классические» переводы А.П. Репиной и Л.Ф. Черского (1904-1910гг.) погружают в атмосферу того времен�и, в котором описываются приключения великого сыщика и его друга доктора Ватсона. Продюсер – Сергей Григорян Режиссeр – Алексей Рымов Композитор – Сергей Григорян Звукорежиссeр – Владимир Левашов Запись произведена в 2013г.



Рассказы о Шерлоке Холмсе слушать на видеосервисе Wink.