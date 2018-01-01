Рассказы ночной стражи. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтров русскоязычной фантастики, знаменитого дуэта Генри Лайон Олди – «Рассказы ночной стражи», вторую книгу цикла «Карп и Дракон». Книга прочитана популярным актером, режиссером, сценаристом и известным актером дубляжа Юрием Титовым. Торюмон Рэйден – самурай из Акаямы, младший дознаватель службы Карпа-и-Дракона. Его дела – случаи насильственных смертей и воскрешений. Убийца жертвует свое тело убитому, таков благородный закон, дарованный буддой Амидой в эпоху великой резни. Но люди не были бы людьми, если бы не пытались вывернуть любой закон наизнанку, приспособить к своим корыстным желаниям. А значит, жизни молодого самурая тоже грозит опасность. Вторую книгу романа «Карп и дракон» составили «Повесть о стальных мечах и горячих сердцах», «Повесть о деревенском кладбище и посланце небес» и «Повесть о лицах потерянных и лицах обретенных». Юрий Титов популярный актер, режиссер, сценарист и известный актер дубляжа, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других. ©



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