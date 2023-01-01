Рассказы. Михаил Зощенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Один артист спросил у Зощенко: – Как я должен читать ваши рассказы, чтобы завоевать у слушателей успех? – Вслух, – ответил писатель. К известному врачу однажды явился пациент с жалобой на апатию, отсутствие аппетита, затяжные приступы меланхолии. Как выяснилось, он перепробовал все средства, все лекарства, но ничего решительно не помогает. Внимательно выслушав, тщательно исследовав ипохондрика, врач предложил ему последнее радикальное средство – читать по одному рассказу Зощенко в день: перед завтраком, обедом и ужином. Правда, добавил врач, произведения этого писателя под запретом, но он, доктор, во имя медицины рискнeт дать больному книгу из собственной библиотеки. – Увы, – грустно улыбнулся пациент, – мне это не поможет. Я и есть Зощенко. Остроумные сюжеты и анекдотические ситуации рассказов Зощенко никого не оставят равнодушными!



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