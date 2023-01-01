Рассказы. Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Школьная библиотека" знакомит своих слушателей с одним из самых известных представителей Серебряного века русской литературы, писателем большого таланта Леонидом Андреевым. В этот сборник включены детские рассказы «Петька на даче», «Баргамот и Гераська», «Ангелочек», «Жили-были», «Кусак�а». Некоторые из них («Ангелочек», «Баргамот и Гараська»), откровенно написаны как «пасхальные» или «рождественские» и являют собой образцы сентиментальной прозы, призванной пробудить в читателе сочувствие к «маленькому человеку», «Петька на даче» заставляет вспомнить чеховского «Ваньку», а, к примеру, «собачий» рассказ «Кусака» – чеховскую же «Каштанку». "



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