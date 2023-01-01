Рассказы кстати. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокнигу вошли произведения, объединенные в авторский цикл «Рассказы кстати». Это совершенно разные по сюжету произведения, построенные на анекдоте, «курьезном случае», рисующие забавные, но от этого не менее значительные в своей национальной характерности ситуации. Границы повествова�тельной формы размыты, и повествование то и дело переходит в обсуждение…



Рассказы кстати слушать на видеосервисе Wink.