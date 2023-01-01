WinkАудиокнигиРассказы кстати. Николай Лесков
Рассказы кстати. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика595 мин0+
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Сюжет
В аудиокнигу вошли произведения, объединенные в авторский цикл «Рассказы кстати». Это совершенно разные по сюжету произведения, построенные на анекдоте, «курьезном случае», рисующие забавные, но от этого не менее значительные в своей национальной характерности ситуации. Границы повествова�тельной формы размыты, и повествование то и дело переходит в обсуждение…
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