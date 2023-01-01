Рассказы. Иван Бунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы услышите рассказы Ивана Бунина – непревзойденного мастера слова русской литературы первой половины XX века, превращавшего прозу в подлинную «поэзию в прозе». Послушайте прозу Бунина, и вас зачарует то, как Бунин говорит о России со всеми ее приметами: старинными церквями, монастырями, коло�кольным звоном, деревенскими погостами, разорившимися «дворянскими гнездами», с ее богатым красочным языком. Человек из Сан-Франциско Темные аллеи Антоновские яблоки Легкое дыхание Чистый понедельник Лапти Танька Цифры Солнечный удар Сверчок Чаша жизни



Рассказы слушать на видеосервисе Wink.