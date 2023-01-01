WinkАудиокнигиРассказы и повести японских писателей в переводе Аркадия Стругацкого. Авторский коллектив
Рассказы и повести японских писателей в переводе Аркадия Стругацкого. Авторский коллектив (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика642 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию несколько рассказов и повестей, переведённых с японского языка Аркадием Натановичем Стругацким.
Рассказы и повести японских писателей в переводе Аркадия Стругацкого слушать на видеосервисе Wink.