Рассказы. Генрик Сенкевич
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Рассказы. Генрик Сенкевич

Рассказы. Генрик Сенкевич (книга, 1872) слушать онлайн

1872, Аудиокнига
Рассказы, Классика600 мин12+
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Сюжет

Имя выдающегося польского писателя, лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича хорошо известно российским читателям. Это автор исторических и социально-психологических романов, а также многочисленных повестей. Самобытная история родной страны стала темой большинства его произведений. Предлагаемое издание содержит семь его рассказов.

Рассказы слушать на видеосервисе Wink.

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