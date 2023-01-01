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Рассказы. Генрик Сенкевич (книга, 1872) слушать онлайн
1872, Аудиокнига
Рассказы, Классика600 мин12+
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Сюжет
Имя выдающегося польского писателя, лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича хорошо известно российским читателям. Это автор исторических и социально-психологических романов, а также многочисленных повестей. Самобытная история родной страны стала темой большинства его произведений. Предлагаемое издание содержит семь его рассказов.
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