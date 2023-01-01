Рассказы. Генрик Сенкевич (книга, 1872) слушать онлайн

Сюжет

Имя выдающегося польского писателя, лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича хорошо известно российским читателям. Это автор исторических и социально-психологических романов, а также многочисленных повестей. Самобытная история родной страны стала темой большинства его произведений. Предлагаемое издание содержит семь его рассказов.



Рассказы слушать на видеосервисе Wink.