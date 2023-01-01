Рассказы. Эдгар Аллан По (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Эдгар Аллан По (1809 – 1849) – американский писатель, поэт, наиболее известен как автор «страшных» и мистических рассказов. Некоторые рассказы По обладают едва ли не абсолютным совершенством художественной формы, что делает их настоящими маяками в области малой прозы.



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