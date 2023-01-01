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Рассказы. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Классика326 мин12+
Сюжет
Перед Вами – сборник самых известных рассказов произведений одного из величайших американских литераторов Эдгара Аллана По, ставших со временем визитной карточкой его литературного творчества. Рассказы писателя погружают в атмосферу леденящего ужаса и ночного кошмара преследующего вновь и вновь. Эти новеллы потрясают воображение яркостью описания загадочных событий. Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию
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