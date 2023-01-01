Рассказы. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед Вами – сборник самых известных рассказов произведений одного из величайших американских литераторов Эдгара Аллана По, ставших со временем визитной карточкой его литературного творчества. Рассказы писателя погружают в атмосферу леденящего ужаса и ночного кошмара преследующего вновь и вновь. Эти новеллы потрясают воображение яркостью описания загадочных событий. Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию



Рассказы слушать на видеосервисе Wink.