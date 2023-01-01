Рассказы для детей. Дмитрий Мамин-Сибиряк (книга, 2020) слушать онлайн

Написав несколько произведений для своей маленькой дочки, Мамин-Сибиряк увлeкся этим жанром и создал ещe много других рассказов и сказок для детей. В них яркие краски солнечного дня, красота щедрой русской природы, волшебство страны, где оживают игрушки и разговаривают растения, а обыкновенные к�омары могут одолеть огромного медведя. И, конечно же, вы посмеeтесь над глупой мухой, уверенной, что люди достают из шкафа варенье только для того, чтобы угостить еe. Героям этих сказок дети радуются, потому что с ними никогда не соскучишься.



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