Рассказы. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с творчеством Антона Павловича Чехова – величайшего писателя и драматурга, тончайшего психолога, ироничного юмориста. Этот сборник составляют рассказы, входящие в обязательный для изучения перечень современных школьных про�грамм по литературе. Смерть чиновника Толстый и тонкий Хамелеон Лошадиная фамилия Пересолил Попрыгунья Ионыч Человек в футляре Дама с собачкой



Рассказы слушать на видеосервисе Wink.