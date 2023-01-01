WinkАудиокнигиРассказы. Антон Чехов
Рассказы. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика222 мин12+
Сюжет
"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с творчеством Антона Павловича Чехова – величайшего писателя и драматурга, тончайшего психолога, ироничного юмориста. Этот сборник составляют рассказы, входящие в обязательный для изучения перечень современных школьных про�грамм по литературе. Смерть чиновника Толстый и тонкий Хамелеон Лошадиная фамилия Пересолил Попрыгунья Ионыч Человек в футляре Дама с собачкой
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