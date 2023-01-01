Рассказы. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Александр Грин – писатель, жизнь которого была тяжела, а порой почти беспросветна – создал в своих произведениях удивительный романтический мир, полный заманчивых событий и прекрасных человеческих чувств, «мир из выдумки и правды, мир блистающий, мир добрый»… Его светлые и трогательные рассказы-притчи полны веры в силу любви, дружбы и верности, в безграничные возможности человеческого духа, в способность осуществлять мечты и совершать чудеса!



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