Рассказы 1883 – 1884 г.г. Том 6. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В шестой том полного собрания сочинений великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) вошли его рассказы, написанные в 1883-1884 годах. Содержание 1. Певчие 2. Перепутанные объявления 3. Плоды долгих размышений 4. Приданое 5. Признательный немец 6. Протекция 7. Прощение 8. Радость 9. Раз в год 10. Разговор 11. Рассказ 12. Ревнитель 13. Репетитор 14. Репка 15. Рыцари без страха и упрека 16. Ряженые 17. Сборник для детей 18. Слова 19. Случаи Mania Gbandiosa 20. Случай из судебной практики 21. Случай с классиком 22. Совет 23. Современные молитвы 24. Сон репортера 25. Список экспонентов 26. Справка 27. Сущая правда 28. Съезд естествоиспытателей в Филадельфии 29. Темною ночью 30. Теща 31. Торжество победителя 32. Трагик 33. Трифон 34. Умный дворник 35. Ушла 36. Филантроп 37. Хитрец 38. Чтение 39. Что лучше 40. Экзамен 41. Юристка 42. Ядовитый случай 43. Размазня 44. Смерть чиновника 45. Толстый и тонкий



Рассказы 1883 – 1884 г слушать на видеосервисе Wink.