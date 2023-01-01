WinkАудиокнигиРассказы 15. Homo. Анна Грин,Наит Мерилион,Род Велич,Андрей Лобов,Татьяна Тихонова
Рассказы 15. Homo. Анна Грин,Наит Мерилион,Род Велич,Андрей Лобов,Татьяна Тихонова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика260 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Добро пожаловать в Новый мир! Здесь роботы не уступают людям в способности мыслить и испытывать эмоции. Здесь ожившие города исполняют роли муз и богов. Здесь пришельцы устраивают людям тест на человечность. И ни у кого не остается сомнений, что мы во Вселенной не одни. Но достойны ли мы?..
Рассказы 15 слушать на видеосервисе Wink.