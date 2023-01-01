Рассказы 15. Homo. Анна Грин,Наит Мерилион,Род Велич,Андрей Лобов,Татьяна Тихонова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в Новый мир! Здесь роботы не уступают людям в способности мыслить и испытывать эмоции. Здесь ожившие города исполняют роли муз и богов. Здесь пришельцы устраивают людям тест на человечность. И ни у кого не остается сомнений, что мы во Вселенной не одни. Но достойны ли мы?..



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