Рассказы 14. Потемки. Всеволод Болдырев,Алекс Тойгер,Олег Савощик,Иван Кротов,Иван Кравчук,Владимир Чернявский
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Рассказы 14. Потемки. Всеволод Болдырев,Алекс Тойгер,Олег Савощик,Иван Кротов,Иван Кравчук,Владимир Чернявский

Рассказы 14. Потемки. Всеволод Болдырев,Алекс Тойгер,Олег Савощик,Иван Кротов,Иван Кравчук,Владимир Чернявский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Ужасы и мистика304 мин12+
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Сюжет

Четырнадцатый выпуск «Рассказов» вобрал самые дерзкие истории темных жанров за период существования журнала. В этой книге вас ждут закрученные сюжеты, беспросветный мрачняк и новый читательский опыт в каждом рассказе. Не хочется слезать с дивана? И не нужно – арендуйте покойника, он все сделает за вас. Проблемы с финансами? Хорошая новость: с сегодняшнего дня пальцы объявлены официальной валютой. Мучаетесь от голода? Пшеничный мальчик обязательно поделится частью своих телес. Возможно, кто-то скажет, что это не ужасы в чистом виде. Но – палец даем – эти рассказы вы запомните.

Рассказы 14 слушать на видеосервисе Wink.

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