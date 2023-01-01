Рассказы 14. Потемки. Всеволод Болдырев,Алекс Тойгер,Олег Савощик,Иван Кротов,Иван Кравчук,Владимир Чернявский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Четырнадцатый выпуск «Рассказов» вобрал самые дерзкие истории темных жанров за период существования журнала. В этой книге вас ждут закрученные сюжеты, беспросветный мрачняк и новый читательский опыт в каждом рассказе. Не хочется слезать с дивана? И не нужно – арендуйте покойника, он все сделает за вас. Проблемы с финансами? Хорошая новость: с сегодняшнего дня пальцы объявлены официальной валютой. Мучаетесь от голода? Пшеничный мальчик обязательно поделится частью своих телес. Возможно, кто-то скажет, что это не ужасы в чистом виде. Но – палец даем – эти рассказы вы запомните.



Рассказы 14 слушать на видеосервисе Wink.