Расплата. Владимир Тендряков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Опытный педагог и любимец школьной детворы Аркадий Кириллович Памятнов всегда учил своих учеников, что нельзя мириться с плохим, нужно воевать с подлостью, а ради справедливости можно поступиться всем. И вот одной дождливой ночью в квартире многоэтажки на окраине города раздается выстрел, и девятиклассник Коля Корякин поступает так, как его учили, и убивает своего отца… В одном из своих выступлений Владимир Тендряков рассказывал, что идею написания повести «Расплата» он позаимствовал у своего приятеля-медика, который рассказал ему историю, происшедшую с ним некоторое время назад. Как-то раз ему пришлось по просьбе следственных органов освидетельствовать на вменяемость мальчика, убившего своего отца. Факт убийства настолько поразил его, что спустя некоторое время он позвонил следователю, чтобы узнать у него о дальнейшей судьбе подростка. Ответ следователя вверг его в еще больший шок, т.к. тот не смог сразу вспомнить о каком именно мальчике идет речь, в связи с тем, что подобные случаи происходят с завидной регулярностью. Читает: С. Гармаш © В. Тендряков (наследники) ©



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