Расколдуйте это немедленно!. Кристина Зимняя,Анна Гаврилова (книга, 2020) слушать онлайн

Если у парня, который строит тебе глазки, имеется ревнивая поклонница, жди беды. Смертельный полет с безумной высоты, в финале которого… нет, не темнота, а магическая дуэль, заклинание, угодившее прямиком в тебя, и превращение… В принцессу? Как бы не так! В неизвестное науке чудище! Но есть и хорошая новость – это временно! Надо продержаться неделю, а потом появится тот, кто точно расколдует и вернет домой. Остается лишь понять, как выжить, если на тебя начали охоту маги-недоучки, они же студенты Магического университета, а в помощниках лишь скромный призрак и верная гитара. Впрочем, это не так уж мало. К тому же кто сказал, что гитара – не ударный инструмент?



Расколдуйте это немедленно! слушать на видеосервисе Wink.