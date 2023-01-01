Рарник 2. Перенос. Евгений Кострица (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир Сансары сходит с ума. Ее монстры все чаще обретают разум. Хану и Фэй, Сельфина и Андедушка, Мафа и Зергель – у каждого из них есть свой мотив поиска источника и причин аномалии. Гильдия Нью-Лайф превратилась в могущественную корпорацию, обещая подарить людям новое тело и жизнь. Перенос сознания – передовая технология обретения бессмертия. Но что переносится? Моя копия в виртуальном мире – это я или нет?



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