Ранние рассказы. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот сборник – настоящий подарок для всех поклонников творчества знаменитого русского писателя, а так же для тех – кто знает М.А. Булгакова исключительно как автора легендарного романа «Мастер и Маргарита». Коллекция рассказов и фельетонов начала 20-х годов в полной мере отражает сатирический дар, гибкую и живую речь и отточенное мастерство реалистической техники Булгакова. Прослушав аудиоверсию ранних рассказов писателя, вам будет легче увидеть и понять, из чего суждено было возникнуть «Белой гвардии», «Собачьему сердцу» и другим шедеврам молодого Булгакова.



Ранние рассказы слушать на видеосервисе Wink.