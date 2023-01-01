Рама. Арийский цикл. Выпуск 1.. Эдуард Шюре (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет всемирно известный труд французского философа Эдуарда Шюре – «Великие посвященные», который был переведен на многие языки, включая русский. "Кто ты, дух мудрости? – спросил Рама, и Вестник отвечал: – Меня зовут Deva Nahousha, божественный Разум. Ты будешь распространять мои лучи по земле, и я буду всегда приходить по твоему зову, а теперь иди по предначертанной тебе дороге". И Божественный Вестник указал рукой на восток. В этом видении Рама увидел, как бы освещенными молнией, свою миссию и великую судьбу своей расы. С этих пор он уже не колебался. Вместо того чтобы зажечь братоубийственную войну между народностями Европы, он решил увести избранников из своей расы в самое сердце Азии." «Великие посвященные», Шюре Эдуард



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