Раковый корпус. Александр Солженицын (книга, 2020) слушать онлайн

Повесть «Раковый корпус» была задумана А.И. Солженицыным в 1954 году, в Ташкенте, где он проходил лечение в онкологическом отделении больницы, однако замысел ждал своего воплощения почти десять лет. Первоначально повесть была принята к публикации в журнале «Новый мир», и с автором был заключен договор, тем не менее, в то время «Раковый корпус» так и не был издан в СССР, встретив твердый запрет публикации в верхах. Вершиной советского легального существования «Ракового корпуса» был набор нескольких первых глав в «Новом мире». В докладной записке заведующих отделами пропаганды и агитации и культуры ЦК КПСС В. Степакова и В. Шауро от 24 мая 1968 г. отмечалось, что «…редакция „Нового мира“, непосредственно его главный редактор А. Твардовский делали неоднократные попытки опубликовать в журнале повесть А. Солженицына „Раковый корпус“. В конце декабря по указанию главного редактора часть рукописи была уже направлена в набор…». По распоряжению властей печать была остановлена, а набор рассыпан. В конце концов «Раковый корпус» стал расходиться в СССР в самиздате и вышел в переводах и на русском языке на Западе. В России впервые издан в журнале «Новый мир» в 1990 году. © А. Солженицын (наследники) ©



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