Rain. На страницах моего сердца. Оксана Головина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Оксаны Головиной – «Rain. На страницах моего сердца». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Влюбиться в героиню собственной книги – то ещe безумие. А встретить еe в реальной жизни – меньшее из того, ч�то Егор мог ожидать. Так кто же эта девушка? Почему следует тенью, спасая каждый раз, когда оказывался в опасности? Личный ангел-хранитель? Ключ к тому, что на самом деле таят страницы, написанные собственной рукой? Или некто больший, о ком он напрочь забыл, пережив давнюю аварию? Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Rain слушать на видеосервисе Wink.