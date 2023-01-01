Радуга для друга. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Доброта это то, что может услышать глухой и увидеть слепой», – написал однажды Марк Твен. С этим трудно не согласиться. Все люди на земле нуждаются и в милосердии, и в любви… Но особенно необходимы тепло и участие тем, кто, по каким-то причинам, лишен возможности слышать звуки, различать цвета и вообще полноценно воспринимать наш прекрасный мир. И так важно для них, чтобы рядом оказалось любящее и преданное существо, пусть даже это собака-поводырь. Повесть «Радуга для друга» написана тринадцатилетним подростком. И это не просто повествование о дружбе Лабрадора и слепого мальчика, это – повесть о нас и о тех, кто в нашей суетной жизни оказывается бок о бок с нами и на кого мы так часто просто не обращаем внимания… А преданная собака-поводырь способна, оказывается, услышать заветные мечты друга и даже подарить ему самую настоящую радугу.



Радуга для друга слушать на видеосервисе Wink.