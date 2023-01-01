Радость жизни. Эмиль Золя (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Радость жизни» (1883 г.) – двенадцатый роман Эмиля Золя из цикла «Ругон-Маккары», посвящённого представителям одной семьи, жившей в годы Второй империи – периоде диктата Наполеона III. Действие романа начинается в 1863 году и охватывает около 10 лет. Родители десятилетней Полины умерли, и она переезжает жить к Шанто, родственникам со стороны отца, в приморскую деревню Бонневиль, в Нормандию. Автор противопоставляет оптимизм и открытость сердца Полины болезни, обиде и депрессии, распространенным в семье Шанто. Действие происходит не в Париже и не близ него, равно как и не в вымышленном Золя Плассане, городке, откуда родом семья. Несколько слабая и неизученная связь Полины с её родственниками Ругонами и Маккарами – единственная связь с остальной частью серии.



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