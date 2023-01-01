Радикальное Прощение: 25 практических применений. Новые способы решения проблем повседневной жизни. Колин Типпинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эту книгу можно читать как дополнение к бестселлерам Колина Типпинга «Радикальное Прощение» и «Радикальное Самопрощение», но она вполне самодостаточна и поможет вам решать многие жизненные проблемы, в основе которых лежит чувство обиды или вины. В первых главах объясняется теория Метода Ти�ппинга, а затем описываются 25 его возможных применений на практике в таких сферах, как семейные отношения, здоровье, бизнес, конфликты, вредные привычки, утрата близкого человека и другие. Книга основана на многолетнем опыте автора, обучившего Радикальному Прощению тысячи людей по всему миру.



Радикальное Прощение: 25 практических применений слушать на видеосервисе Wink.