WinkАудиокнигиРадикальное Прощение: 25 практических применений. Новые способы решения проблем повседневной жизни. Колин Типпинг
Радикальное Прощение: 25 практических применений. Новые способы решения проблем повседневной жизни. Колин Типпинг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика527 мин16+
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Сюжет
Эту книгу можно читать как дополнение к бестселлерам Колина Типпинга «Радикальное Прощение» и «Радикальное Самопрощение», но она вполне самодостаточна и поможет вам решать многие жизненные проблемы, в основе которых лежит чувство обиды или вины. В первых главах объясняется теория Метода Ти�ппинга, а затем описываются 25 его возможных применений на практике в таких сферах, как семейные отношения, здоровье, бизнес, конфликты, вредные привычки, утрата близкого человека и другие. Книга основана на многолетнем опыте автора, обучившего Радикальному Прощению тысячи людей по всему миру.
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