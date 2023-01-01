Работа с возражениями: 200 приемов продаж для холодных звонков и личных встреч. Дмитрий Ткаченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Дорого!», «Унас есть поставщик!», «Отправьте предложение наe-mail», «Нам ненадо!», «Яподумаю…»– клиент может сказать свое «НЕТ» продавцу десятками способов. Успешного продавца отличает умение выстроить диалог так, чтобы возражения вообще невозникли, изнание готовых ответов навсе основные возражения, отговорки иотказы. Если, осуществляя холодные звонки или продавая навстречах, высталкиваетесь свозражениями иотказами– эта книга для вас! Она даст вам 200 приемов иготовых речевых модулей, благодаря которым выбудете легко преодолевать «нет» ивыведете ваши навыки продаж иуровень доходов нановый уровень. Все приемы протестированы вскриптах продаж ипоказали высокую эффективность вроссийских условиях.



Работа с возражениями: 200 приемов продаж для холодных звонков и личных встреч слушать на видеосервисе Wink.